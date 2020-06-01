فاكهة واحدة تخلصك من الدهون

2020/06/01 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تعد التغذية الجيدة خط الدفاع الأول للإنسان ضد الأمراض على مختلف أسباباها، وتعتبر السمنة الزائدة والفيروسات ضمن أبرز أسباب الكثير من الأمراض التي يعاني منها الملايين حول العالم.نقلت بوابة “الجمهورية” عن الدكتور محمد القبلاوي استشاري العلاج الطبيعي والسمنة أن فاكهة التفاح لها فوائد كثيرة في الوقاية من الأمراض والتخلص من الدهون والحاية […]

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