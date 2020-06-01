السليمانية تصدر قرارات جديدة لمواجهة تفاقم كورونا

2020/06/01 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتخذت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-10 في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، العديد من القرارات والاجراءات بعد تصاعد اعداد المصابين بالوباء على مستوى المحافظة واقليم كوردستان في مسعى للسيطرة على الوضع، محذرة المخالفين لقراراتها باتخاذ عقوبات قانونية مشددة ضدهم.

وجاء في بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت الاثنين، اجتماعا باشراف رئيسها محافظ السليمانية هفال ابوبكر لاتخاذ الاجراءات الصحية والخدمية والادارية والامنية اللازمة لتنفيذ البيان 38 لسنة 2020 الذي اصدرته وزارة الداخلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وحظر التجوال، معلنا ان الحاضرين اصدروا باغلبية الاصوات عدد من القرارات والمطالب بهذا الصدد.

وقال البيان ان القرارات تضمنت تنفيذ مضمون بيان وزارة الداخلية كما هو والزمت جميع الجهات الالتزام بجميع مقرراته، مشددة على المواطنين الالتزام التام بالقرارات والتوصيات والاجراءات الصحية والوقائية ويمارسوا دورهم الملائم في حماية صحتهم وصحة المجتمع.

وطالب البيان جميع الاطراف السياسية والنخب والشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية ان تكون تتعاون بشكل تام مع المؤسسات الحكومية المحلية في السليمانية وحكومة اقليم كوردستان ويمارسوا دورهم الملائم والضروري في حماية الامن الصحي والصحة العامة ويطمئنوا جميع اعضائهم وانصارهم ومؤيديهم بان مخاطر وباء كورونا مخاطر جدية وان اي تفصير او استهانة تؤدي الى كوارث صحية وانسانية كبيرة.

كما طالب البيان المؤسسات والقنوات الاعلامية ونشطاء الشبكات الاجتماعية ان يمارسوا دورهم الاعلامي والوطني والانساني في مواجهة وباء كورونا ورفع مستوى الالتزام والوقاية لدى المواطنين وان يكونوا دائما رقيبا دقيقا على مؤسسات الدولة من اجل تنفيذ الواجبات والاجراءات القانونية، محذرا اي شخص او قناة من نشر روح المغامرة وعدم الاهتمام والشك والاستخفاف وتشويه الحقائق، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل المدعي العام.

واكد البيان استمرار دوام المحاكم والقضاة والمحققين العدليين ووفقا لخطة رئاسة محكمة تمييز السليمانية ودائرة المدعي العام في السليمانية.

واشار البيان الى ان الدوائر والشركات الخدمية مثل (الصحة والماء والكهرباء والزراعة والخدمات البلدية والخدمات الاخرى ورقابة التجاوزات والرقابة والتنمية الاجتماعية والدور والملاجئ والاصلاحيات والسجون، والاتصالات والانترنت والوقود والمصافي ومعامل الصناعات الثقيلة وحمايات البيئة والعمل والغابات والحدائق والحقول) ووفقا لكتاب رسمي من الدائرة او الشركة سيستمرون بدوامهم مع مراعاة التوصيات والاجراءات الصحية والادارية والامنية ، محذرا اية جهة مخالفة بمواجهة الاجراءات القانونية والادارية.

والزم البيان السائقين الالتزام التام بحظر التجوال، محذرا المخالفين بجحز مركبته لغاية 7 / 6 / 2020 من قبل مديرية شرطة مرور السليمانية.

وحذر البيان اي شخص يجتاز حدود اقليم كوردستان وحافظة السليمانية بشكل غير قانوني او يحاول اعادة اي شخص تهريبا باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ضده.

كما اشار البيان الى ان المعابر والفرق الجوالة للامن الداخلي يواصلون واجباتهم من حدود خانقين الى كركوك وان اي شخص يحاول العودة من المحافظات العراقية الاخرى الى حدود محافظة السليمانية ماعدا معبري (باني مقان ودربنديخان) سيواجه الاجراءات القانونية المشددة.

كما حذر البيان اي شخص او محل يخرق القرارات والتوصيات والاجراءات الصحية والادارية والامنية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا ستقوم دائرة المدعي العام بتسجيل شكوى ضده بتهمة الاخلال بالامن الصحي والاضرار بالصحة العامة.

وتابع البيان ان لجنة متابعة مشتركة من جميع الوحدات الادارية التابعة لحدود محافظة السليمانية (ممثل القائممقامية والقوات المشتركة للجان الامنية وممثل كل من مديريات الصحة والاوقاف والسياحة والبلدية) تشكل من اليوم تحت اشراف قائممقامي الاقضية وتكون من صلاحية اللجنة اتخاذ الاجراءات المباشرة والعاجلة ضد اي شخص او محل مخالف.

وطمأن البيان المواطنين بان اللجنة العليا ستؤدي واجباتها بكامل قدراتها لمواجهة وباء كورونا وحماية صحة المواطنين واجتياز هذه الازمة، متمنيا من الجميع الالتزام واعلى درجات الوقاية والصحة.

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