الأسهم الأمريكية تهوي على خلفية الاحتجاجات والتوتر مع الصين

2020/06/01 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت الأسهم الأمريكية عند افتتاح التداول، اليوم الاثنين، هبوطا ملموسا بعد أداء قوي الشهر الماضي، على خلفية اندلاع موجة احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة وزيادة التوتر مع الصين.وهبط المؤشر “داو جونز” الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16%، ليصل إلى 25342.99 نقطة.وفتح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” متراجعا 11.46 نقطة، أو 0.38%، […]

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