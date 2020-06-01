التيار الصدري يطرد احد اعضائه لانتحاله شخصية مسؤول

2020/06/01 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام مكتب الشهيد السيد محمد الصدر، بطرد احد اعضائه لانتحاله شخصية مسؤول.وبحسب وثيقة صادرة من المكتب وحصلت عليها "كلكامش برس"، بان "نود اعلامكم بطرد المدعو (سالم تركي معارج) من جميع مفاصل التيار الصدري بسبب انتحاله صفة رسمية في مكتب الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ( قدس سره ) واتصاله بالجهات الحكومية".

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