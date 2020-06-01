رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الكشف عن حالات الفساد في مؤسسات الدولة

2020/06/01 | 18:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الإثنين، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير.وأكد صالح بحسب ما ذكر بيان مكتبه الاعلامي،وتلقته "كلكامش برس"، على "ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره، والكشف عن حالات الفساد في مؤسسات الدولة كافة".وشدّد صالح على "أهمية التعاون والعمل المشترك بين الاجهزة الرقابية ودوائر الدولة للكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية"، مشيراً إلى أن "محاربة الفساد لايقل أهمية عن محاربة الإرهاب كونهما وجهين لعملة واحدة".

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