الأزمة النيابية تستبعد تمديد الحظر الشامل

2020/06/01 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاثنين، تمديد فرض الحظر الشامل للتجوال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى، فيما عزت ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر الوقائي.

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