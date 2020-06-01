رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره

2020/06/01 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره.

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