جائحة التعميم

2020/06/01 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خالد نعمة الجنابي كثير من الاوبئة اصابت البشرية على طوال التاريخ وفتكت بها ومن ثم لاحقا اوجد علاج لها واستطاعت البشرية التعافي منها وكان اخرها جائحة كورونا الذي لازال طور التشخيص والعلاج وبأذن الله تعالى سيتم ايجاد علاج لها وهو مابشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله :(ما أنزل الله عز وجل داء، إلا أنزل […]

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