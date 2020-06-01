متحدث باسم جونسون: بريطانيا لن تؤيد إعادة ضم روسيا لمجموعة السبع

2020/06/01 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين؛ إن الحكومة البريطانية لن تؤيد إعادة ضم روسيا عضوا في مجموعة السبع، لكن قرار اختيار الزعماء الذين ستتم دعوتهم كضيوف يرجع للدولة التي تستضيف أي قمة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان يتعين عقدها الشهر المقبل إلى سبتمبر أيلول، أو فيما بعد.كما قام بزيادة قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.وذكر المتحدث، أن رئيس الوزراء سينتظر ليرى ما الذي اقترحته الولايات المتحدة.وقال للصحفيين: ”سندقق في تفاصيل ما تقترحه الولايات المتحدة.ومن المعتاد أن تدعو الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة السبع زعماء آخرين للمشاركة في القمة بصفتهم ضيوفا“.وأضاف: ”تم استبعاد روسيا من دول مجموعة السبع؛ بعد ضمها للقرم في (2014)، ولم نر بعد أي دليل على تغير سلوكها بما يبرر إعادة انضمامها… ولن نؤيد إعادة ضمها عضوا في المجموعة“.

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