2020/06/01 | 18:56 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
توقع تحالف الفتح، الاثنين، ان تشهد جلسة الاربعاء تمرير ثلاث وزارات وتاجيل الاخرى لحين حسم الاتفاق بشانها بين الكتل السياسية.
وقال النائب عن الفتح حنين القدو ل/المعلومة/ ان “الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على جميع الوزارات السبع المتبقية ولازالت الخلافات قائمة بشان بعضها”.
واصاف ان “الجلسة ربما تشهد تمرير ٣ وزارات ومناقشة الامور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يتوقع تمرير ٣ وزارات بجلسة الاربعاء وتاجيل الاخرى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
توقع تحالف الفتح، الاثنين، ان تشهد جلسة الاربعاء تمرير ثلاث وزارات وتاجيل الاخرى لحين حسم الاتفاق بشانها بين الكتل السياسية.
وقال النائب عن الفتح حنين القدو ل/المعلومة/ ان “الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على جميع الوزارات السبع المتبقية ولازالت الخلافات قائمة بشان بعضها”.
واصاف ان “الجلسة ربما تشهد تمرير ٣ وزارات ومناقشة الامور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يتوقع تمرير ٣ وزارات بجلسة الاربعاء وتاجيل الاخرى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يتوقع تمرير ٣ وزارات بجلسة الاربعاء وتاجيل الاخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).