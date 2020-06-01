الفتح يتوقع تمرير ٣ وزارات بجلسة الاربعاء وتاجيل الاخرى

2020/06/01 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..توقع تحالف الفتح، الاثنين، ان تشهد جلسة الاربعاء تمرير ثلاث وزارات وتاجيل الاخرى لحين حسم الاتفاق بشانها بين الكتل السياسية.وقال النائب عن الفتح حنين القدو ل/المعلومة/ ان “الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على جميع الوزارات السبع المتبقية ولازالت الخلافات قائمة بشان بعضها”.واصاف ان “الجلسة ربما تشهد تمرير ٣ وزارات ومناقشة الامور […]

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