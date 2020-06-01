نفط الوسط يصدر بياناً رسمياً حول حالة حارس مرماه الصحية

2020/06/01 | 18:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدر نادي نفط الوسط الرياضي، بياناً رسمياً يوضح فيه الحالة الصحية لحارس مرماه مصطفى زهير بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان مقتضب، أن “نتائج الفحوصات المختبرية اثبتت سلامة حارس مرمى نفط الوسط مصطفى زهير من الاصابة بفيروس كورونا”.تجدر الإشارة الى ان زهير خضع للحجر الصحي في محافظة النجف الاشرف […]

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