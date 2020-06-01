انهضوا واحتجوا على جريمة قتل جورج فلويد - الحزب الشيوعي الأميركي

2020/06/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الأميركي يضمّ الحزب الشيوعي الأميركي صوته إلى عموم سكّان مينيابوليس المطالبين بالتوقيف الفوريّ والمحاسبة لأفراد الشرطة الذين قتلوا جورج فلويد بدمٍ بارد.انّ الادلة على هذه الجريمة الشنيعة التي استمرّ ارتكابها لمدّة ثماني دقائق، وشاهدها العالم كلّه، واضحة ولا يمكن إخفاؤها.



وهي تؤكّد أن جريمة قتل جورج فلويد كانت إعداماً علنياً من قبل الشرطة.



وقد أثار عدم توقيف الفاعلين على الفور موجة غضب واحتج ......





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