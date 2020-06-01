2020/06/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خورخي_مارتن خورخي مارتن وجون بيترسونتسبب قتل الشرطة لجورج فلويد -وهو رجل أسود أعزل، كبله أربعة ضباط شرطة في مينيابوليس قبل خنقه حتى الموت- إلى إطلاق موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، تصاعدت خارج نطاق السيطرة في عدة مدن.



بعد مقتل كل من أهمود أربيري وبريونا تايلر، كانت هذه الجريمة الأخيرة في سلسلة لا نهائية من عمليات القتل على يد الشرطة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وأطلقت العنان لتسونامي من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضب والانتفاضات يجتاحان الولايات المتحدة - خورخي مارتن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضب والانتفاضات يجتاحان الولايات المتحدة - خورخي مارتن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).