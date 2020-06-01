التواصل وأزمة المعلومة الوبائية - تفروت لحسن

2020/06/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تفروت_لحسن يحيل مفهوم التواصل في معناه الأولي على التبادل والتفاعل بين شخصين أو أكثر.



فسواء كان التواصل أحادي الجانب، كالإيصال والتوصيل، أو كان عبارة عن تبالغ، فإنه يجمع بين ما يتم باللفظ، أي التواصل اللساني، وما يتم بالعلامة، مادية أو رمزية، وهو التواصل غير اللفظي.



والمشهور أن طبيعة العلاقة بين أطراف التبادل هي التي تتيح التمييز بين الوصل التقليدي الذي يرسل فيه القائل رسالته إلى المقول له بقصد إعلامه وإخبار ......





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