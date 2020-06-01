قيادي في تحشيد يحذر من كارثة في ذي قار بسبب “الإهمال الحكومي”

2020/06/01 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر القيادي في تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد) كاظم ماجد من أن، “الاهمال الحكومي” قد يتسبب في “ضعف الاداء الصحي وقد يؤدي الى كارثة صحية تخرج الاوضاع عن السيطرة “.وقال ماجد في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “على الرغم من وقوع محافظة ذي قار في صدارة المناطق الجغرافية التي تعرضت وتتعرض لخطر […]

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