الصحة العالمية تعلن تسجيل نحو 145 ألف إصابة بكورونا في افريقيا

2020/06/01 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية قد تجاوز الـ4 آلاف حالة ، وبلغ إجمالي الإصابات نحو 145 ألفا.وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين ان “144702 أصيبوا بفيروس كورونا في القارة الإفريقية منذ بداية الوباء، وتوفي ما لا يقل عن4149 مريضا بسبب فيروس كورونا، فيما […]

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