2020/06/01 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الأزمة في ميسان، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة بعد تزايد عدد الإصابات في المحافظة.وقال بيان عن الخلية أن محافظ ميسان علي دواي ترأس اجتماعا ،اليوم، مع أعضاء الخلية لتدارس الوضع بعد تزايد عدد الإصابات في المحافظة، مشيرا إلى اتخاذ قرارات مهمة منها التشديد على متابعة فرض حظر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة في ميسان تشدد إجراءاتها بعد تزايد عدد الإصابات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة في ميسان تشدد إجراءاتها بعد تزايد عدد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).