بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا

2020/06/01 | 19:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن هدف حظر التجول المفروض في مدن الاقليم هو "حماية المواطنين" من فيروس كورونا، داعيا اياهم الى الالتزام بالاجراءات الصحية لسلامة الجميع.

وقال بارزاني في تغريدة له اليوم، عبر موقع تويتر، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "حظر التجوال من اجل سلامة المواطنين جميعا".

واضاف "بدأ حظر التجوال في عموم الاقليم لمدة ستة ايام وهذا من اجل حمايتنا في وقت ارتفع عدد المصابين بكورونا بشكل سريع".

وطالب رئيس الحكومة في تغريدته المواطنين "الالتزام بحظر التجوال والإجراءات الصحية الاحترازية".

واعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، بعد منتصف ليل امس الاحد، حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع بعد تصاعد حدة الاصابات بفيروس كورونا.

وتوعدت داخلية كوردستان بمساءلة قانونية ”لاي شخص يروج على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار الحظر“.

وجاء القرار عقب تسجيل وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاحد ٣١/٥ اكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت ١٠٤ شُخصت اغلبها في السليمانية منها حالة وفاة.

بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات في اقليم كوردستان ٧١٠ حالة، منها سبع وفيات، و٤٢٠ حالة شفاء، بينما يخضع ٢٨٣ للعناية الطبية.

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