برشلونة يصدر بيانا ناريا بعد واقعة مقتل فلويد

2020/06/01 | 19:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تفاعل برشلونة الإسباني، مع مقتل، جورج فلويد، وأصدر بيانا ناريا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، ندد فيه بالعنصرية بكافة أشكالها.وقال برشلونة في بيانه: “العنصرية شكل من أشكال التمييز، يسعى لتحطيم وتهميش الناس بسبب جنسهم أو أصلهم أو لون بشرتهم، وهذا وباء يؤثر علينا جميعا”.وأضاف بيان البارسا: “في برشلونة […]

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