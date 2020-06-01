وزير الصحة يطمئن المواطنين بشأن تطورات فيروس كورونا في العراق

2020/06/01 | 19:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طمأن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الاثنين، بشأن الوضع في مواجهة فيروس كورونا بالعراق رغم تسجيل اعلى حصيلة اليوم بعدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغت 429 إصابة و 10 وفيات.وقال التميمي خلال اجتماعه بوزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إن “وزارته تبذل كل طاقتها لمواجهة الفايروس وان الوضع الصحي مسيطر عليه في البلاد […]

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