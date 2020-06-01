تخصيص مستشفيي الواسطي وابن الهيثم لحجر مصابي كورونا من الكوادر الصحية

2020/06/01 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر في وزارة الصحة، الاثنين، بتخصيص ردهات العزل في مستشفيي الواسطي وابن الهيثنم لحجر المصابين بفيروس كورونا من الكوادر الصحية.وقال المصدر ل/المعلومة/ ان “الوزارة وجهت بتخصيص اماكن خاصة لحجر كوادرها المصابين بفيروس كورونا وجمعهم وعدم توزيعهم على المستشفيات”.واضاف انه “تم الاتفاق على تخصيص ردهات العزل في مستشفيا ابن الهيثم والواسطي لحجر […]

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