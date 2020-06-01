رغم حظر التجوال.. طفرة مئوية جديدة لعداد

2020/06/01 | 19:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الإثنين، مئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، و10 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 429 إصابة جديدة و10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 1 حزيران/يونيو، إجراء فحوصات على 10 آلاف و495 نموذجًا جديدًا، وتسجيل 429 إصابة في عموم البلاد، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 80

بغداد/ الكرخ: 47

مدينة الطب: 45

النجف: 6

البصرة: 22٢٢

السليمانية: 102

دهوك: 2٢

كربلاء: 11

ديالى: 4

واسط: 41

بابل: 4

الديوانية : 8

ميسان: 38

المثنى: 13

نينوى: 6

وأكدت الوزارة، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة 7 منها في العاصمة بغداد، مقابل 119 حالة شفاء.

وارتفع حصيلة الماصبين في العراق، إلى 6 آلاف و868، تماثل للشفاء التام منهم 3 آلاف و275 وتوفي 215 أشخاص، فيما يخضع للحجر والعلاج 3 آلاف و275 منهم 43 في العناية المركزة.

وقدمت الوزارة في بيانها، الشكر إلى الملاكات الطبية، مشيدة بجهود القوات الأمنية في متابعة تنفيذ إجراءات حظر التجوال وقرارات اللجنة العليا، فيما أكدت استمرار عمليات المسح الميداني، داعية المواطنين إلى التعاون لتنفيذ توجيهات الوزارة لـ"لاحتواء الإصابات ومنع تفشي الوباء".

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إصابات بين الكوادر الصحية

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