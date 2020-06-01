اعتقال مقدم برامج في قناة العراقية وسط بغداد

2020/06/01 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعتقلت قوة امنية مقدم البرامج في قناة العراقية انمار عبد العزيز، مساء يوم امس الاحد.ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن عبد العزيز قوله انه،” بعد الانتهاء من التغطية الصحفية في مشفى الكندي، واثناء مروره باتجاه منطقة (النهضة) وسط بغداد، استوقفته احدى نقاط التفتيش هناك، ومنعته من المرور”.واضاف انمار “بالرغم من […]

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