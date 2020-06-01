وزارة العمل تناقش مشروع قانون العمل التطوعي

2020/06/01 | 19:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناقش وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي لدى ترؤسه،اليوم الاثنين، اجتماع الجلسة الثالثة لهيئة الرأي مشروع قانون المركز العراقي للعمل التطوعي.وقال الوزير اثناء الاجتماع ان العمل التطوعي يسهم بشكل كبير في دعم مؤسسات الدولة عبر المبادرات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني والناشطين، مشيراً الى ان العديد من الدول المتقدمة تعتمد اسلوب العمل التطوعي […]

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