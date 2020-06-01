ترامب يصف حكام الولايات بـ “الضعفاء” وواشنطن تقرر بدء حظر التجوال ليومين

2020/06/01 | 19:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن معظم حكام الولايات في بلاده “ضعفاء”، ودعا إلى تشديد الإجراءات ضد أعمال العنف التي صاحبت الاحتجاجات على مقتل مواطن أسود على يد شرطي.من جهتها، أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، بدء حظر التجوال من السابعة مساء لمدة يومين.وبدأت الاحتجاجات بعد أن أظهر مقطع مصور […]

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