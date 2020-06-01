إصابتان جديدتان بكورونا في دهوك

2020/06/01 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابتين الجديدتين تعودان لرجل (٥٢ عاما) ظهرت عليه أعراض المرض وثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس، وشاب (٢٠ عاما) تلقى العدوى من مصاب سابق.

وأضافت الوزارة أن المصابين الجديدين من سكنة مدينة دهوك.

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