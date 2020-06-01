تربية كورستان ترفع درجة القرار الى 10 لجميع المراحل الدراسية

2020/06/01 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان الان حمه سعيد، اليوم الاثنين، عن تعميم كتاب رسمي الى جميع مديريات يتضمن تفاصيل الاجراءات الجديدة، موضحا أن ابرزها رفع درجة القرار الى 10 لجميع المراحل الدراسية.

وقال سعيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للامتحانات في الوزارة عممت كتابا رسميا الى جميع المديريات العامة للتربية صادقت فيه على جميع تفاصيل التوصيات التي اقرها مجلس الوزارة"، مبينا أن "الكتاب اورد تفاصيل الاجراءات في ثلاث نقاط رئيسة لها علاقة بالمدارس".

واوضح الوزير ان "النقطة الاولى تتضمن رفع درجة القرار للصفوف من الرابع الاساسي الى الحادي عشر الاعدادي من 5 خمس درجات الى 10 عشر درجات".

اما النقطة الثانية فقد تضمنت حسب البيان، ان "طلبة الصف 12 الثاني عشر الاعدادي الذين لم يتسلموا نتيجة حق المشاركة في الامتحانات الوزارية سيمتحنون فقط في المواد التي لم ينجحوا فيها في الفصل الاول"، مبينا ان "امتحاناتهم ستكون في منهج الفصل الثاني وستكون فقط في المواد التي سبق وان اعلنتها الوزارة.

واضاف ان انه بعد ادائهم امتحانات الفصل الثاني بامكانهم الاستفادة من درجة القرار (10) درجات، مشيرا الى ان درس العبور سيتم التعامل معه كالسنوات السابقة ولا يجري عليه اي تغيير.

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