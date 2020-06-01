حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ أكثر من ملياري دولار

2020/06/01 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية “سيد روح الله لطيفي” إن حجم التجارة الخارجية الايرانية مع دول اوراسيا يبلغ اكثر من ملياري و112مليون دولار.وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح “لطيفي”، أن اجمالي حجم استيراد ايران من منطقة اورسيا يبلغ حاليا مليارا و528 مليون دولار، بينما سجلت ايران نحو 584 مليون دولار في […]

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