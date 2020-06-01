سوريا: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

2020/06/01 | 19:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةهز انفجار عنيف، الاثنين، مدينة جنديرس في منطقة عفرين السورية التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة.وذكرت مصادر محلية، تابعتها "كلكامش برس"، أن "الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، دون أن يتم تحديد العدد أو حجم الأضرار في الممتلكات".وتقع جنديرس في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حلب.

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