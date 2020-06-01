خبراء يؤكدون إصابة أغلب مرضى كورونا بهذه الأعراض الخفيفة

2020/06/01 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… بدأ خبراء مختصون بدراسة مسارات انتقال فيروس كورونا المستجد عبر أنحاء العالم، وما تحدثه العدوى من أعراض لدى مختلف الفئات العمرية.حددت مجموعة من الأطباء الأمريكيين أكثر الأعراض شيوعا لدى مرضى مصابين بفيروس كورونا “خفيفة الحدة”، حيث أظهرت الدراسات أن أكثر من نصف المصابين يعانون من فقدان كامل أو جزئي للمذاق.بحسب موقع […]

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