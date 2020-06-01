صحة ديالى توضح تفاصيل الحالات الخمس المؤكد اصابتها اليوم بكورونا

2020/06/01 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اصدرت دائرة صحة محافظةديالى، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن تفاصيل الحالات الخمس المؤكد اصابتها...





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