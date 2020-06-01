صحة كربلاء توضح تفاصيل 11 اصابة بكورونا سُجلت اليوم

2020/06/01 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اوضحت دائرة صحة محافظة كربلاء، الإثنين (01 حزيران 2020)، تفاصيل الحالات الـ11 المؤكدة اصاباتها بف...





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