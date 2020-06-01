منظمة الصحة العالمية: لا دليل على تغير قوة فيروس كورونا

2020/06/01 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة نحو 375 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، خلال لقاء مع وسائل الإعلام: “فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي […]

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