2020/06/01 | 19:36 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، تسجيل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ /المعلومة/، ان “صحة ديالى استلمت نتائج 30 تحليل مختبري خاص بحالات الاشتباه بفيروس كورونا كانت منها 5 حالات ايجابية اي انها مصابة”.
واضاف العزاوي، ان “حالتي اصابة مؤكدة تماثلت للشفاء وهما رجل وامراة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، تسجيل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ /المعلومة/، ان “صحة ديالى استلمت نتائج 30 تحليل مختبري خاص بحالات الاشتباه بفيروس كورونا كانت منها 5 حالات ايجابية اي انها مصابة”.
واضاف العزاوي، ان “حالتي اصابة مؤكدة تماثلت للشفاء وهما رجل وامراة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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