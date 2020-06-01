ديالى تسجل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا

2020/06/01 | 19:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، تسجيل 5 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ /المعلومة/، ان “صحة ديالى استلمت نتائج 30 تحليل مختبري خاص بحالات الاشتباه بفيروس كورونا كانت منها 5 حالات ايجابية اي انها مصابة”.واضاف العزاوي، ان “حالتي اصابة مؤكدة تماثلت للشفاء وهما رجل وامراة […]

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