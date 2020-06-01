جرحى بانفجار سيارةٍ مُفخّخة في ناحية جنديرس بريف عفرين

2020/06/01 | 19:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت سيارة مفخخة، عصر اليوم الاثنين، في ناحية #جنديرس بريف عفرين شمالي غربي #حلب، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «سيارةً مفخخة انفجرت وسط الأبنية السكنية مخلفةً…

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