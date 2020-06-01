2020/06/01 | 19:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية الاقليم ترفع درجة القرار الى 10 درجات لجميع المراحل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الاقليم ترفع درجة القرار الى 10 درجات لجميع المراحل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الاقليم ترفع درجة القرار الى 10 درجات لجميع المراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).