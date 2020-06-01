برهم صالح يؤكد للمحافظين دور الحكومات المحلية بنشر الوعي وترسيخ سبل التكاتف

2020/06/01 | 19:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن التحديات الصعبة التي تواجه العراق تتطلب المزيد من التعاون بينالأجهزة الأمنية والصحية والمواطنين والعمل سوية من أجل تجاوز الأزمة الحالية.وقالت الرئاسة في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم الاثنين ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد ، اليوم الإثنين 1-6-2020، عدداً المحافظين“.وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، […]

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