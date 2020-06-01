بالصور.. إغلاق شوارع السليمانية بالكتل الكونكريتية والتراب

2020/06/01 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عمدت السلطات المحلية في مدينة السليمانية، اليوم الاثنين، إلى إغلاق الشوارع الرئيسة بالكتل الكونكريتية والتراب مع بدء سريان حظر التجوال الشامل.

وجرى نصب الكتل الكونكريتية في الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة وكذلك على مداخل الفروع المؤدية على الشارع الستيني الرئيسي.

واعلنت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان، بعد منتصف ليل امس الاحد، حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوع بعد تصاعد حدة الاصابات بفيروس كورونا، وبحسب بيان لداخلية الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فان الحظر بين محافظات الاقليم يبدأ من منتصف ليل ٣١/٥ لغاية منتصف ليل ٦/٦، فيما يبدأ الحظر داخل المدن من اليوم الساعة السادسة مساءً ولغاية منتصف ليل 6 حزيران.

وعمدت سلطات الإقليم إلى إعادة فرض حظر التجوال عقب تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا بصورة غير مسبوقة، اذ سجل الإقليم امس الأحد 101 إصابة بالفيروس وهي أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الجائحة.

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