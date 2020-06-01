بالصور.. الشمس كما لم تراها من قبل

2020/06/01 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت صور جديدة التقطت عن قرب للشمس عن تفاصيل مذهلة للنجم المركزي للمجموعة الشمسية.وتم التقاط الصور من قبل المحاضر الجامعي المتقاعد، بول أندرو، من مرصد حديقته في دوفر بمقاطعة كينت في بريطانيا.واستعان أندرو (66 عاما) بتلسكوب “لوند 152” من أجل التقاط هذه الصور للشمس بكل تفاصيلها النارية والخاطفة للأنفاس.وأنفق بول […]

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