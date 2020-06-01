2020/06/01 | 19:46 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصيف الكتب.. الموصل تقرأ في العزلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 19:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصيف الكتب.. الموصل تقرأ في العزلة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصيف الكتب.. الموصل تقرأ في العزلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).