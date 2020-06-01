12 إصابة جديدة بكورونا في منطقة بكوردستان

2020/06/01 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة كرميان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ٧ من المصابين الجدد من النساء و٤ رجل إضافة إلى فتاة يافعة، مبينة أن ٩ من المصابين تلقوا العدوى من مصابين سابقين، واثنين ظهرت عليهما أعراض المرض وأثبتت الفحوصات المختبرية إصابتهما بالفيروس، فيما عاد مصاب آخر مؤخراً من بغداد.

وأوضحت الوزارة أن ٦ منهم من سكنة قضاء كفري، و٤ من قضاء كلار، وواحد من بغداد، وواحد من سكنة تكريت.

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