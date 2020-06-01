"ارتدوا القمامة" خطأ املائي يتسبب بإقالة ثلاثة مسؤولين مصريين

2020/06/01 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أثار خطاب رسمي كان يحث المواطنين في محافظة الفيوم المصرية على ضرورة ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد جدلاً واسعاً، حيث استخدمت كلمة “قمامة” بدلاً من “كمامة” أكثر من مرة.وبحسب الخطاب، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية، والذي أعده مسؤولو الوحدة المحلية لتوزيعه على الجهات الحكومية بضرورة ارتداء الموظفين الكمامة: “بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ارتداء (القمامة) من السادة الموظفين الذين يعملون بمقر العمل طرفكم”.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ اكتشف الواقعة من خلال رسالة بعثها مواطن بها صورة ضوئية من الخطاب عبر رقم بتطبيق “واتساب” يتلقى عليه الشكاوى إضافة للضجة التى صاحبت نشر الخطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر إعفاء كل من رئيس الوحدة المحلية، وسكرتير الوحدة المحلية، والموظف المختص عن إعداد الخطاب.

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