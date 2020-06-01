كتلة الفتح تتوقع تمرير 3 وزارات في جلسة الأربعاء

2020/06/01 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد توقع تحالف الفتح، الاثنين، ان تشهد جلسة الاربعاء تمرير ثلاث وزارات وتاجيل الاخرى لحين حسم الاتفاق بشانها بين الكتل السياسية.وقال النائب عن الفتح حنين القدو، ان “الكتل السياسية لم تتفق حتى الان على جميع الوزارات السبع المتبقية ولازالت الخلافات قائمة بشان بعضها”.واصاف ان “الجلسة ربما تشهد تمرير ٣ وزارات ومناقشة الامور المستجدة وتؤجل بعدها الى اسبوع اخر لحين حسم الاتفاق على بقية الوزارات الشاغرة”.

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