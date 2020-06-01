نائب عن الفتح يكشف عن اولويات جلسة البرلمان المقبلة

2020/06/01 | 19:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، اليوم الاثنين، عن أن تعديل قانون التقاعد سيكون من اولويات جلسة البرلمان، المزمع عقدها يوم الاربعاء المقبل.وقال الكناني في تصريح تابعته "كلكامش برس"، إن "رئاسة مجلس النواب هي من تحدد المواضيع التي يتم مناقشتها في جلسة البرلمان، الا ان تعديل قانون التقاعد سيكون من اولويات هذه الجلسة".واشار الى انه "سيتم جمع التواقيع من قبل النواب لاستكمال القراءات للقوانين التي لم تستكمل في الفصل التشريعي السابق، ومن الممكن ادراجها في جدول اعمال جلسات مجلس النواب المقبلة". وكان مجلس النواب، قد حدد أمس الاحد (31 أيار 2020)، الثالث من حزيران موعداً لعودة جلساته.

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