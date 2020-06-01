حسن حسني ومعلومات مغلوطة حاول تصحيحها قبل الوفاة

2020/06/01 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..فور انتشار خبر وفاة النجم الراحل حسن حسني، استندت المواقع والصحف الإخبارية المصرية والعربية إلى الاستدلال عن تاريخ ولادته من موقع “ويكيبيديا” الشهير بأنه مولود في 15 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1931، وهو ما اعتمدت عليه أغلب المواقع الفنية وتعاملت مع هذه المعلومة على أنّها حقيقة، ومضت تكتب العديد من الموضوعات الخاطئة عن […]

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