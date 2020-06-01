دارين حلمي تعلن انفصالها عن تامر عاشور للمرة الثانية

2020/06/01 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..للمرة الثانية في 6 أشهر ، انفصل المطرب المصري تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر في عام 2019.وكان الثنائي قد أعلنا نبأ خطوبتهما في أيلول/سبتمبر من العام 2019، قبل أن يعلنا انفصالهما للمرة الاولى في الـ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.ولم يمر سوى […]

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