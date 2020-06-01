لأول مرة منذ 3 أشهر .. لا وفيات بكورونا في إسبانيا

2020/06/01 | 20:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت إسبانيا، يوم الاثنين، عدم تسجيل وفيات جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك للمرة الأولى منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الإسبانية فقد استقر إجمالي الوفيات بفيروس كورونا عند 27127 حالة منذ الأمس، ما يشير إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 209 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239638 حالة".

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