2020/06/01 | 20:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر اللواء 26 في الحشد الشعبي، الاثنين، بتنفيذ حملات جديدة للتعفير والتعقيم لمواجهة وباء كورونا، باستخدام اجهزة حديثة.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى إنه وبعد تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وجهت قيادة اللواء 26 بالحشد الشعبي بتنفيذ حملات وخصوصا في المناطق التي حصلت فيها إصابات مؤكدة وذلك في عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 26 بالحشد الشعبي ينفذ حملات تعقيم وتعفير جديدة لدرء خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 26 بالحشد الشعبي ينفذ حملات تعقيم وتعفير جديدة لدرء خطر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).