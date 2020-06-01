إيطاليا تسجل تراجعا جديدا للوفيات بفيروس كورونا

2020/06/01 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت إيطاليا، اليوم الاثنين، تراجعا جديدا للوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 60 حالة مقابل 75 في إحصائية أمس الأحد.وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة نشرتها الاثنين، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 60 حالة، وبلغ 33475 شخصا منذ بدء […]

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