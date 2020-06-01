الخارجية الصينية : حادثة مقتل الرجل الاسود سلطت الضوء على مشاكل العنصرية وعنف الشرطة الامريكية

2020/06/01 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين ، الاثنين، أن الاضطرابات المستمرة في الولايات المتحدة بشأن القتل المأساوي لرجل أسود غير مسلح على يد الشرطة سلطت الضوء على المشاكل الخطيرة للعنصرية وعنف الشرطة داخل الولايات المتحدة .ونقلت قناة (برس تي في ) في تقرير ترجمته […]

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